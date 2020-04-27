الإمارات تعارض قرار "الانتقالي الجنوبي" بفرض الإدارة الذاتية جنوب اليمن

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الاثنين، إن الإمارات تعارض قرار المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن إعلان الإدارة الذاتية بالمناطق الخاضعة لسيطرته، وتدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاق الرياض للسلام الذي تم التوصل إليه العام الماضي بشأن الجنوب.

وتدعم الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، كما أنها عضو رئيسي في التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل جماعة الحوثي باليمن ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، قد أعلنت الأحد من العاصمة الاماراتية أبوظبي، حكما ذاتيا للمحافظات الجنوبية، وذلك بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذا الإعلان نسف الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الجانبين الحكومي والانتقالي الجنوبي نهاية العام الماضي، وكشف نهاية اللعبة التي خططت لها أبوظبي لتقسيم اليمن ووضع الرياض في ورطة سياسية بحكم أنها قائدة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وقال بيان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلنه في وقت متأخر من مساء أمس السبت رئيس المجلس عيدروس الزبيدي: “يعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 نيسان/ أبريل 2020، وتباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقا للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس”.

وواكب إعلان المجلس الانتقالي للحكم الذاتي في الجنوب أيضا إعلان حالة الطوارئ في الجنوب اليمني، رغم أنه لا يسيطر على كل المحافظات اليمنية الجنوبية. وقال البيان: “تعلن حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يوم السبت (25/4/ 2020) الموافق 2 رمضان 1441”.

بدوره، رفض التحالف العسكري بقيادة السعوديّة الإثنين إعلان الانفصاليّين اليمنيّين “الإدارة الذاتيّة” في جنوب اليمن، مطالباً “بوقف أيّ نشاطات أو تحرّكات تصعيديّة”.

وفي بيان نقلته الإثنين وكالة الأنباء الرسميّة السعوديّة “واس”، شدّد التحالف بقيادة السعوديّة على “ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتّب عليه من تطوّرات للأحداث في العاصمة المؤقتة (عدن) وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية”.

وأضاف البيان: “يؤكّد التحالف على ضرورة إلغاء أيّ خطوة تُخالف اتّفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه”. (وكالات)