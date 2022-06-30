الإمارات تعلن أيام إجازة عيد الأضحى

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، عن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ، مشيرة إلى أنها ستكون 4 ايام.

ووفقا لبيان أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أرسلت تعميما إلى كافة الجهات الحكومية بشأن إجازة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية للعام 1443هـ.

وحسب التعميم الحكومي، فقد قررت أن تبدأ إجازة عيد الأضحى لهذا العام من الجمعة 8 يوليو/ تموز المقبل، وحتى الاثنين الموافق الـ11 من الشهر نفسه.

وأكدت الهيئة في تعميمها أن الدوام الرسمي سوف يتم استئنافه بداية من يوم الثلاثاء الموافق الـ12 من يوليو.

الهيئة: #إجازة #عيد_الأضحى في الحكومة الاتحادية من 8 ولغاية 11 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو pic.twitter.com/40loOqVo2l — FAHR (@FAHR_UAE) June 30, 2022

ولفت التعميم إلى أن هذا القرار جاء استناداً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2021م بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي، وأجندة العطلات الرسمية المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء لسنة 2020 للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة.