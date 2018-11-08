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الإمارات تعلن تأييدها لخطاب الملك محمد السادس بشأن وحدة التراب المغربي

الإمارات تعلن تأييدها لخطاب الملك محمد السادس بشأن وحدة التراب المغربي
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