"الإمارات تعلن عن مشروع استكشاف حزام الكويكبات

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الإثنين، عن مشروع استكشاف حزام الكويكبات، والذي يستمر لمدة 13 عاما.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن المشروع سيشمل 6 سنوات للتطوير و7 سنوات لرحلة الاستكشاف، حيث ستقوم المركبة الإماراتية "MBR Explorer 5" بقطع مسافة مليار كيلومتر تجاوزًا لكوكب المريخ، بهدف استكشاف 7 كويكبات، والهبوط على آخر كويكب في عام 2034.

ويعتبر مشروع استكشاف حزام الكويكبات مشروعًا علميًا وطنيًا ضخمًا، ومشروعا بحثيا ومعرفيا عالميا متفردا، حسبما أكد الشيخ محمد بن راشد.

وسيتضمن المشروع إنشاء شركات إماراتية خاصة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وإقامة مركز تحكم أرضي لمهمات الفضاء العميق، بالإضافة إلى تدريب كوادر إماراتية جديدة في هذا القطاع.

#محمد_بن_راشد: أطلقنا في قصر الوطن التفاصيل العلمية لأحد أهم مشاريعنا في مجال الفضاء "#مشروع_الإمارات_لاستكشاف_حزام_الكويكبات " ..

المشروع يستمر 13 عاماً .. 6 سنوات للتطوير و7 سنوات رحلة استكشاف .. ستقطع خلالها المركبة الإماراتية MBR Explorer 5مليار كيلومتر متجاوزة كوكب… pic.twitter.com/y8TXBV6eXG — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) May 29, 2023

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن مركبة "MBR Explorer 5" التي ستستخدم في المشروع ستقطع مسافة تعادل 10 أضعاف ما قطعه مسبار الأمل الإماراتي.

وفي الشهر الماضي، أعلن ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، عن نجاح أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، وقام بها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) تهاني القاسمي للقيادة والشعب الإماراتيين بنجاح سلطان النيادي في هذه المهمة التاريخية خارج محطة الفضاء الدولية.

يجدر بالذكر أن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، أصبح أول عربي يقوم بنزهة فضائية خارجية بعد خروجه من محطة الفضاء الدولية يوم الجمعة الماضية، حيث قام بعمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.

وفي مايو/أيار 2021، أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" استعداده الكامل لبدء مهمته العلمية على سطح المريخ، والتي ستستمر لمدة عامين. يهدف المسبار إلى الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وفصول السنة المريخية، التي تعادل عامين أرضيين.

