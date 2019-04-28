الإمارات تودع 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي

أودعت الإمارات اليوم الخميس 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي، لدعم السياسة المالية للخرطوم وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في السودان.

وذكرت وكالة "وام" أن "صندوق أبوظبي للتنمية" وقع اليوم اتفاقا مع بنك السودان المركزي، يتم بموجبه إيداع 250 مليون دولار لدى الخرطوم.

‎وتأتي الوديعة جزءا من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها الإمارات والسعودية للسودان بقيمة 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد السوداني.

‎وكان "صندوق أبوظبي للتنمية" قد وقع في يناير 2017 اتفاقا مع البنك المركزي السوداني أودع بموجبه 400 مليون دولار، في بنك السودان المركزي.