الإمارات توقع صفقات عسكرية بـ3.87 مليار درهم

صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

أعلنت دولة الإمارات، عن توقيع صفقات عسكرية قيمتها 3.87 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات عالمية.

وأوضح متحدث باسم معرض إيدكس للصناعات العسكرية، أن أبوظبي أعلنت أيضًا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

وانطلق الأحد (17|2)، في العاصمة أبوظبي، معرضا الدفاع، "آيدكس" و"نافدكس"، 2019 بمشاركة 1310 عارضين من داخل البلاد وخارجها، مقارنة بـ 1235 في النسخة السابقة".

ويأتي سباق التسلح، ضمن هوس خليجي مستمر وسباق بين الدول في ظل ما تشهده المنطقة من توترات متصاعدة، لا سيماء مع إيران وتهديداتها المستمرة بين الحين والآخر للسعودية والإمارات.

وتشتري أبوظبي طوال أيام المعرض أسلحة من شركات محلية وأخرى عالمية بقيمة تصل إلى 4-5 مليارات دولار، حتى أن مراقبين يقولون إن معرض "آيديكس" لا يحقق أي نجاح في المشتريات سوى ما تشتريه أبوظبي، ما يعني أن أبوظبي هي العارض والزبون في نفس الوقت.