الإمارات تُفرغ سفارتها في الرباط من الدبلوماسيين

ذكرت تقارير إخبارية مغربية، الثلاثاء، أن أبوظبي أفرغت سفارتها في الرباط من أغلب المسؤولين رفيعي المستوى، وذلك في علامة على عمق الخلاف بين المغرب والإمارات.

ونقل موقع “الصحيفة” المغربي عن مصدر مطلع داخل السفارة الإماراتية في الرباط أن “العلاقات بين الرباط وأبوظبي تسير من سيء إلى أسوإ رغم العديد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي يحاول بها الجانب الإماراتي إخفاء عمق الخلاف بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة”.

وقال الموقع إن تفاصيل الخلاف الكبير بين البلدين ظهر واضحا من خلال إفراغ السفارة الإماراتية في الرباط من أغلب المسؤولين من “الدرجة الأولى” بعد أن تم استدعاؤهم من طرف الخارجية الإماراتية.

وأوضح أن أبرز هؤلاء الدبلوماسيين الإماراتيين هم السفير علي سالم الكعبي، الذي استدعي على عجل إلى أبوظبي، في أبريل/ نيسان الماضي، ولم يعد إلى المغرب منذ ذاك الحين، كما لم يتم تعيين أي مسؤول مكانه.

وأضاف موقع “الصحيفة” أن الملحق العسكري في السفارة قد غادر هو الآخر الرباط. وأشار إلى أنه لم يتبق في السفارة الإماراتية بالرباط سوى أربعة موظفين ساميين تابعين لوزارة الخارجية الإماراتية. (القدس العربي)