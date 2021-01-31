الإمارات.. خطة لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات "كورونا" بشكل عادل

أطلقت الإمارات مبادرة عالمية جديدة، ستسهم من خلالها بتوزيع ملياري جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، أن

شركات الإمارات للشحن الجوي و"مطارات دبي" و"موانئ دبي العالمية" ستساعد في "التوزيع العادل" لملياري جرعة من اللقاحات المضادة للوباء

وحشدت الإمارات لإنجاح المبادرة، خبرات وقدرات كل من: "طيران الإمارات" و"شبكة موانئ دبي العالمية" ومطارات دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل، وتخزين، وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي تضرر سكانها بشدة من الجائحة، وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلا عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس مطارات دبي، أن الشركات الثلاث شكلت تحالفا "لوجيستيا"، لتسريع التوزيع العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المطلوبة بشكل عاجل، عبر دبي".