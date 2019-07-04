الإمارات قررت سحب قواتها من مأرب اليمنيه

علمنا من مصدر أمني في اليمن أن الإمارات اتخذت قرارا بسحب جزئي لقواتها من مدينة مأرب، شمال شرق البلاد.

وقال المصدر لـ"عربي21"، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن القوات الإماراتية سحبت معداتها من جبهة صرواح، آخر جبهات القتال مع مسلحي جماعة الحوثي، وتقع غربي مأرب، التي كانت تشرف على عملياتها ضد الجماعة.

وبحسب المصدر الأمني، فإنه رغم قرار الانسحاب، إلا أن العسكريين الإماراتيين ما زالوا متواجدين في مأرب، لكن دون أي مهام عسكرية.

وأشار إلى أنه تجري حاليا ترتيبات لتسليم مهام العمليات العسكرية المساندة لقوات الجيش الوطني من الإماراتيين للسعوديين.

وتتخذ القوات الإماراتية والسعودية، اللتان تقودان تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المدعومين من إيران، في قاعدة "تدواين " الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف، مقرا لها منذ بدء عملياتها في العام 2015.

ونهاية الأسبوع الماضي، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إماراتيين قولهم إن بلادهم شرعت في تقليص قواتها في مدينة عدن، حيث مقر الحكومة المعترف بها جنوبي اليمن؛ بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.