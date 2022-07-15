الإمارات: لن نكون جزءا من محور ضد إيران

أكدت الإمارات الجمعةـ أنها لن تكون جزءا من محور ضد إيران، واعلنت عزمها إرسال سفير الى طهران لإعادة العلاقات بين البلدين.

وقال أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، أن الإمارات "لن تكون جزءا من محور ضد إيران، حتى لو أنه ذكر أن تصرفات طهران في المنطقة لا تساعد الجهود الدبلوماسية".

واكد أن البلاد "تريد المزيد من الاستقرار في سوق النفط، وسنلتزم بقرارات أوبك+"

كما أعلن قرقاش أن الإمارات تتخذ إجراءات لإرسال سفير دبلوماسي إلى طهران لإعادة العلاقات بين البلدين.

يتزامن ذلك مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للقائه المرتقب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.