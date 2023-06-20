الإمارات هي الدولة المفضلة للشباب العربي

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لهم للعيش والعمل.
وقام بن راشد بالتغريد على منصة تويتر قائلا: "للعام الثاني عشر على التوالي، وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، فإن أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي المفضلة للعيش والعمل، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا، لافتا إلى أن الشباب يجدون في الإمارات النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.
وأضاف بن راشد خلال التغريدة ذاتها: "نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب، مؤكدا أنها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة.