الإمارات هي الدولة المفضلة للشباب العربي

قال نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لهم للعيش والعمل.

للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا .. ويرونها أيضاً النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به..



ونحن نكرر رسالتنا… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 20, 2023

وقام بن راشد بالتغريد على منصة تويتر قائلا: "للعام الثاني عشر على التوالي، وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، فإن أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي المفضلة للعيش والعمل، تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم كندا، لافتا إلى أن الشباب يجدون في الإمارات النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به.

نحمد الله يا سيدي على القيادة الكريمة التي كرست جل جهودها في ان أمر الشباب العربي يرون دولة الإمارات كمفضلة للعيش والعمل، وهذا يعكس التقدم والتطور الذي حققته الإمارات في السنوات الأخيرة. تعزز رؤية الشباب للإمارات كنموذج ناجح يتمنون أن تقتدي به دولهم. وتعكس رسالة الإمارات الدائمة… — Ali Al Samahi JoyfulJourneyer (@alsamahi) June 20, 2023

وأضاف بن راشد خلال التغريدة ذاتها: "نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب، مؤكدا أنها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضاً لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة.