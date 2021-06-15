الإمارات والبحرين تهنئان "اسرائيل" بالحكومة الجديدة

هنأت البحرين والإمارات، الاثنين، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتسلم مهامها، وهي أول تهنئة من نوعها من البلدين الخليجيين منذ تطبيع علاقاتهما مع تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن "عبدالله بن زايد، خلال اتصال هاتفي مع معالي يائير لابيد وزير خارجية الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق الإبراهيمي".

وتابعت: "كما هنأ سموه معالي يائير لابيد على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح".

ويتناوب بينيت (49 عاما)، زعيم حزب "يمينا" (يمين) ولابيد (57 عاما)، زعيم حزب "هناك مستقبل" (وسط)، على قيادة الحكومة، بحيث يترأسها الأول حتى أيلول/ سبتمبر 2023، ثم لابيد مدة عامين آخرين.

والإمارات هي أول دولة خليجية وعربية تقدم علنا التهنئة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.

ولاحقا، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، لابيد، أنه اتفق مع نظيره الإماراتي، خلال اتصال هاتفي، على ترتيب لقاء قريب بينهما.

وقال لابيد، عبر "تويتر": أجريت الليلة محادثة طويلة مع وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ناقشنا مجموعة من القضايا السياسية والاقتصادية، واتفقنا على الاجتماع قريبا؛ لتعميق العلاقات بين بلدينا لصالح الشعبين والشرق الأوسط برمته".

بدورها، أفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، مساء الاثنين، بأن ولي العهد، سلمان بن حمد آل خليفة، أرسل برقية تهنئة إلى نفتالي بينيت ويائير لابيد، بمناسبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأعرب ولي عهد البحرين في البرقية عن "خالص تمنياته للحكومة المشكلة بالتوفيق في مهامها، بما يعزز من ركائز التنمية والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول علاقات رسمية علنية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي: مصر والأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

وتسلمت الحكومة الجديدة مهامها الاثنين، لتنهي هيمنة بنيامين نتنياهو (71 عاما) على المشهد السياسي لمدة 12 عاما، كأكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب (2017-2021).

