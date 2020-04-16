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الإمارات.. 5 وفيات و432 إصابة جديدة بكورونا

منشور 16 نيسان / أبريل 2020 - 12:22
حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد وصلت إلى 33 وفاة
حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد وصلت إلى 33 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل خمس وفيات، و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي مساء أمس الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد وصلت إلى 33 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 5365.

وشهدت حصيلة الإصابات بكورونا في الإمارات بذلك أكبر ارتفاع يومي منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وتجاوز عدد المتعافين من الفيروس عتبة الألف، وبلغ 1034 شخصا، بتسجيل 101 حالة شفاء خلال اليوم الأخير.

 

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