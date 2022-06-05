الإنفجارات تهز العاصمة كييف

هزت انفجارات عنيفة العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الأحد، كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدد من مدن البلاد، وبين رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن الانفجارات وقعت في منطقتي دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالمدينة

كما كتب "كليتشكو" على تطبيق المراسلة تيليجرام "انفجارات عدة وقعت في دارنيتسكي ودنيبروفسكي بالعاصمة، لكن الخدمات تعمل في الموقع "، واعداً بإعطاء مزيد من المعلومات التفصيلية في وقت لاحق، بحسب ما نقلت فرانس برس.

يشار إلى أن كييف كانت شهدت منذ مارس الماضي صمتاً شبه تام للأعمال القتالية، لاسيما بعد انسحاب القوات الروسية من محيطها وتركيزهم على المناطق في الشرق الأوكراني.

إلا أن الغارات الجوية والانفجارات استمرت وإن بوتيرة أقل بكثير، ما شجع العديد من سكان العاصمة على العودة بعد نزوحهم عنها خلال الأشهر الماضية.

فقد أكد رئيس البلدية الشهر الماضي أن نحو ثلثي السكان عادوا، على لرغم من التحذيرات الرسمية بأن الوضع لا يزال غير آمن.

وكانت موسكو حذرت في أبريل الماضي بأنها ستستهدف مراكز حساسة في العاصمة، إذا ما استمرت الضربات الأوكرانية على بعض الأراضي الروسية.

يذكر أن القتال الروسي الأوكراني لا يزال مستمراً منذ 24 فبراير، إلا أنه بات يتركز حاليا شرقي أوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم دونباس المهم، من أجل ربط المناطق الشرقية بشبة جزيرة القرم جنوباً.