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الإيكونوميست: تراجع نظرة الأمريكيين لإسرائيل كحليف

الإيكونوميست: تراجع نظرة الأمريكيين لإسرائيل كحليف
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