الائتلاف السوري المعارض يطالب برحيل القوات الأجنبية بعد التسوية

أرشيفية

شدد هادي البحرة العضو في الائتلاف الوطني المعارض وعضو الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة رحيل جميع القوات الأجنبية عن سوريا بعد التسوية.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعتقد أن سوريا يجب أن تتحرر في نهاية المطاف من وجود القوات الأجنبية. وأرى أن هذا ممكن فقط بعد التوصل إلى تسوية سياسية عادلة للصراع في سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".

وقال البحرة "نحن نؤيد عودة كل سوري إلى سوريا ولكن يجب أن تكون هذه العودة آمنة وطوعية وكريمة وهذا مستحيل دون تسوية سياسية تمهد الطريق لهم".

واعتبر أن الظروف الحالية في البلاد ليست آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.