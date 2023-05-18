الاباحية العراقية ميرا نوري تتفوق على مواطنتها الينا انجل

ازاحت الممثلة الاباحية العراقية ميرا نوري Mira nouri مواطنتها الينا انجل عن عرش التفوق على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان وسعت قاعدتها الشعبية في اعقاب نشر احدث افلامها الاباحية على الصفحات العامة

ميرا نوري تتصدر الترند بايحاءات جنسية صريحة

وفيما تقيم الاباحية العراقية الينا انجل في الولايات المتحدة، فقد اختارت مواطنتها ميرا نوري الاقامة في المانيا ونشطت مؤخرا على التواصل مع جمهورها والاجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم ، حيث لم تخلو اجاباتها على اسئلتهم الجنسية بعض الالفاظ النابية والسوقية ، وكانت تطلقها بشكل سلس وطبيعي وتشرح مشاعرها اتجاه الممثلين في افلاج الجنس التي تقوم ببطولتها وتميزها في الافلام نظرا لكونها عربية الاصل

وفي احدى اجاباتها على الهواء مباشرة فان ميرا نوري تفتخر بانها شاركت بافلام جنسية مع ابطال الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا والمانيا وفرنسا والارجنتين

بدايات ميرا نوري في الاباحية

في احدى لقاءاتها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت انها منفصلة عن زوجها، وقد اقامت مع صديقها الالماني في منزل مشترك من دون زواج، وكان له (الفضل) في دخولها عالم الازياء

وعن دخلها ، فانه محصور من العروض التي تقيمها المؤسسة التي تنتمي اليها، بالاضافة الى الافلام الاباحية ومن ضمنها العروض التي تقدمها على وسائل التواصل الاجتماعي والحوارات الجنسية التي تديرها مع الجمهور.

من فتاة محجبة الى فنانة اباحية

وقالت انها كانت محجبة اثناء مرحلة زواجها، وعندما دخلت عالم الازياء، عن طريق صديقها الالماني ، كان لا بد ان تخلع الحجاب فليس من المعقول ان تعرض ملابس داخلية وهي محجبة.

وتنفي ان ما تفعلة في افلامها الاباحية محرم، وتبرر انه ليس حراما فانا لا اؤذي احد ولا اتكلم عن الناس في اعراضهم ، كل ما افعله اني اقوم بعملي وطريقي

وتقول: الناس يعتقدون ان ما اعرضه كعارضة ازياء هو خارج المألوف، لكن انا عندي انسانية ولا اضر احد

لا مكان للحب في حياة ميرا نوري

وتتحدث الاباحية العراقية ميرا نوري عن حياتها مع صديقها الالماني وتقول انه لا يتدخل في عملها ولها مطلق الحرية في تصرفاتها، وتجيب عن انعدام الغيرة ، بانه امر تم تجاوزه ولا مكان اصلا للحب في حياتها بل العمل كونها المعيلة الوحيدة لاسرتها.

وقالت انها تحب الحرية ولا تريد ان تختنق، واستغربت من البعض الذين يهاجمونها وينتقدون اعمالها، بحجة سمعة الوطن وهم يرتادون البارات والاماكن المشبوهة ويصادقون فتيات خارج اطار الزواج

ميرا نوري.. من الحجر المنزلي إلى عرش الاباحية العالمي

وحسب المعلومات المستقاه عن الشبكة العنكبوتية فان مـيرا صاحبة الـ 26 عامًا تزوجت عدة مرات وانفصلت بسبب أعمالها وسلوكها المريب،

ويقول احد المواقع ان ميرا نوري تزوجت مع رجل متشدد جدا عام 2017، كما قالت ميرا أنها كانت تتعرض للحبس المنزلي من قبل زوجها، الامر الذي دفعها لطلب الطلاق وكانت ردة فعلها ان بدأت تدخل الى عالم الاباحية من خلال نشر ملابس خاصه بالموضة على حسابتها على السوشيال ميديا ، وبعد ما تجاوز حسابها عدد كبير من المتابعين من انحاء العالم بدأت تنشر صورها بملابس فاضحه، حيث تداول المتابعون صورها والفيديوهات المثيرة عبر موقع التواصل الانستغرام التي أكسبها شهره واسعه لتنطلق الى عالم افلام الجنس والاباحية.

