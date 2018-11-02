الابتكارات الطبية تتصدّر مرحلة نمذجة المنتج من برنامج نجوم العلوم

تسارعت الأحداث ضمن أول حلقتين من مرحلة نمذجة المنتج في الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم،

– مع اجتياز مسافة متقدّمة نحو النهائيات، تسارعت الأحداث ضمن أول حلقتين من مرحلة نمذجة المنتج في الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، مبادرة مؤسسة قطر، وبينما أثنت لجنة التحكيم على كل من المتسابقين عبدالله الصيرفي ونور مجبور وروضة القبيسي ووليد البنا، إنتهت رحلة المشترِكَيْن أحمد زحلان وآنا مالك في البرنامج.

وقال الدكتور خالد العالي، عضو لجنة التحكيم: "يأسر عالم الابتكار اليوم العقول الشابة أكثر من أي وقت مضى. وفيما نحتفل بمرور عقد من الزمن على تعزيز الابتكار العربي، أصبحنا كلجنة تحكيم أكثر انتقائية. ويسعدني جدًا غَلبة الابتكارات الطبية لهذا الموسم، إذ لدينا ببرنامج نجوم العلوم سجّل حافل في اختيار المواهب الاستثنائية، ومع هذا المزيج الفريد من الخبرات والدعم الذي نقدمه في البرنامج، نتوقع التميّز في كل خطوة خلال المضي قدمًا نحو المراحل المقبلة".

ومع توزيع المبتكرين التسعة إلى ثلاثة مختبرات، ستتمكن أفضل موهبتين من كل مجموعة من الانتقال للمرحلة التالية. وقد تم عرض فئة إعداد النماذج الأولية للمتسابقين من المختبر الأصفر في الحلقة الماضية. وعلى مدار ساعة كاملة، تنافس كل من وليد وعبدالله وآنا في منافسة قوية لضمان انتقالهم الى النصف نهائيات. ودافع وليد بشخصيته الهادئة والشغوفة بالعلم عن اختراعه "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ"، والذي يراقب نشاط دماغ المريض ويكشف العلامات الدالة على إمكانية حدوث سكتة دماغية متكررة. وقال وليد معلقًا: "المنافسة تحتدم كل يوم، ولكن بفضل دعم الخبراء وأعضاء لجنة التحكيم، فأنا أكثر ثقة في القدرة على النجاح".

وخلال الجولة نفسها ، ناقش عبدالله القفزة العلمية التي سيحدثها جهازه "نظام محمول لمراقبة الأداء الرياضي" مع لجنة التحكيم. ويقوم ابتكاره بقياس درجة حرارة جسم الرياضي وسرعة التنفس ومعدل ضربات القلب دون الحاجة لإجراء فحوصات طبية مضنية. ولكن على عكس وليد وعبد الله، لم يحالف الحظ آنا بابتكارها "كرسي ذكي لسلامة الأطفال" والذي يعمل على مراقبة العلامات الحيوية للأطفال أثناء جلوسهم في المقعد باستخدام عدة أجهزة استشعارية.

وقد شهدت الحلقة السادسة، جولات نمذجة المنتج، حيث عمل المتسابقون نور وروضة وأحمد ، بجد لتجنب التصفيات. وخطفت نور الأضواء باختراعها "عدة بحثية لتشخيص مرض الباركنسون"، وتفوقت في كل اختبار لتحافظ بقوة على مكانها بابتكارها سهل الاستخدام، على أمل أن تتمكن من استخدام العدة البحثية في المختبرات لتعزيز تقدم الأبحاث ومنح مرضى الباركنسون الحياة الكريمة التي يستحقونها.

ونجح ابتكار روضة "نظام المقاعد الديناميكية لكبار الشخصيات" في تأمين مكان لها في المرحلة القادمة من المسابقة. وبفضل مثابرتها وإرادتها القوية، أثبتت روضة إمكانياتها لإحداث تغيير إيجابي في إدارة الفعاليات. وعلّقت على ذلك بالقول: "يوفر برنامج نجوم العلوم منصة هامة تسمح للمخترعين بالعمل على ابتكاراتهم بشكل مثمر، وآمل أن تلهم مشاركتي الجيل القادم من النساء العربيات ليدركن بأنه يمكنهن أيضًا النجاح في هذا المجال". وكان أحمد ثاني مبتكر يغادر البرنامج بعد آنا، حيث لم ينجح ابتكاره "كاشف فوري للغلوتين بدون لمس" في كسب أصوات اللجنة بعد عدم حصوله على علامات كافية لمواصلة رحلته في البرنامج.

ومن المقرر عرض الحلقة الأخيرة من جولات نمذجة المنتج يوم 3 نوفمبر، حيث يستعرض المتسابقون من المختبر الأخضر سيليا خشيني وسالم الكعبي وغسان عويدات نماذج ابتكاراتهم، ليصمد متسابقان فقط للجولة النصف نهائية.

للحصول على دليل البث الكامل للموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم، يرجى زيارة الموقع على الإنترنت www.starsofscience.com

هل تمتلك ما يلزم للنجاح في الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم؟ يقبل البرنامج طلبات التقديم حتى نهاية شهر ديسمبر، 2018. قم بزيارة الرابط التالي للتسجيل: www.starsofscience.info/applynow/sos.html



نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار. تأسس البرنامج عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفيما يحتفل بمرور عقد على تأسيسه، فقد أثبت برنامج نجوم العلوم بأنه محفز إيجابي للتغيير العلمي والتكنولوجي في المنطقة حيث يحظى بنسب مشاهدة عالية وحضور قوي على منصات التواصل الاجتماعي يصل إلى 2.5 مليون متابع. ويتخطى عدد خريجي البرنامج 131 مخترعًا من 18 دولة عربية، ممن نجحوا في تحقيق النجاح تلو الآخر، وجمعوا بشكل مستقل أكثر من 14 مليون دولار أمريكي على شكل إيرادات ومنح وتمويل جماعي. وفضلًا عن فوزهم بمئات جوائز الابتكار، ساهم هؤلاء الخريجون في تأسيس شركات وتوفير فرص عمل، والمشاركة في حوارات ملهمة، وبناء مدارس، وإلهام جيل كامل.

وعلى مدار 10 أسابيع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم مشاريع 9 مخترعين ضمن مرحلتي نمذجة المنتج وتقييم الأسواق ليبقى أربعة مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم، بناء على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.