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الاتحاد الأوروبي بصدد تزويد كييف بطائرات مقاتلة

منشور 28 شباط / فبراير 2022 - 04:21
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشف مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات في أوكرانيا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تزويد كييف بطائرات مقاتلة وأسلحة بقيمة 500 مليون يورو.

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وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم” أن المركز أعلن النبأ، استنادا لما ذكره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقال بوريل في مؤتمر صحافي “سنوفر حتى طائرات مقاتلة. نحن لا نتحدث عن الذخيرة فقط، نحن نقدم أسلحة أكثر أهمية لخوض الحرب”.

وأضاف أنه سيتم تسليم المزيد من الأسلحة القاتلة لأوكرانيا، بقيمة 500 مليون يورو.

وأفادت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي قد حظر منصتين إعلاميتين محسوبتين على الكرملين، هما روسيا اليوم  وسبوتنيك، وكذلك استبعد عددا من البنوك الروسية من منظومة سويفت.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الرفيع أنه بفضل العقوبات الجديدة، سيتم تجميد حوالي نصف احتياطي روسيا في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تشديد العقوبات على موسكو حتى تفتح البنوك المركزية غدا الاثنين.

كلمات دالة:الاتحاد الأوروبي

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