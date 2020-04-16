الاتحاد الأوروبي: لم ندعم إيطاليا في مواجهة كورونا

اعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم الدعم اللازم لإيطاليا، في مواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقتها، الخميس، خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي.

وأوضحت أورسولا أن تفشي فيروس كورونا باغت دول الاتحاد، التي لم تكن مستعدة بالقدر الكافي لمواجهة الوباء.

ودعت المسؤولة الأوروبية، كافة الدول الأعضاء في الاتحاد إلى التضامن والتعاون لمواجهة الوباء.

وتابعت: “عندما تفشى الوباء، لم تكن الدول مستعدة لمواجهته، وعلينا قبول هذه الحقيقة”.

وأضافت: “لم يمد أحد يد العون لإيطاليا عندما كانت بأمس الحاجة للمساعدة، ولهذا أعتذر من إيطاليا باسم جميع الأوروبيين”.

وصرحت بأن الاتحاد الأوروبي أدرك خلال هذه الفترة، أن عليه حماية الجميع كي يتمكن من حماية نفسه.

وأشارت إلى أن المستلزمات الطبية الضرورية وصلت إلى كافة أرجاء الاتحاد الأوروبي، وأن الدول الأعضاء بدأت تبدي تعاونا وتضامنا جيدا لمواجهة كورونا.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و84 ألفاً، توفي منهم أكثر من 134 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 515 ألفاً، بحسب موقع “Worldometer”.