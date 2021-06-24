الاتحاد الأوروبي وكندا مصدومتان بوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

أعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وكذلك الممثلية الكندية، عن صدمتهما من وفاة الناشط والمرشح والتشريعي السابق نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس: "مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح التشريعي السابق نزار بنات، عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية الليلة الماضية. تعازينا إلى عائلته وأحبائه. يجب إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا".

بدوره أصدر مكتب الممثلية الكندية لدى السلطة الفلسطينية، بيانا أعرب فيه عن صدمته من الحادث، وأكد فيه دعم كندا لحرية التعبير ولضرورة ضمان مساحة آمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني

حماس تحمل السلطة المسؤولية

من جهتها حملت حركة "حماس" السلطة الفلسطينية مسؤولية وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، فجر اليوم الخميس، خلال اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني.

وأعربت "حماس" عن إدانتها لـ"جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة للناشط والمرشح البرلماني نزار بنات"، وقالت إن ما وقع يعكس "السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات".

ودعت حماس إلى "محاكمة القتلة"، واعتبرت أن "رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة".

وفي وقت سابق اليوم أعلن محافظ الخليل، جبرين البكري، عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني، نزار بنات، خلال اعتقاله من قبل الامن الفلسطيني.

وقال المحافظ خلال بيان صحفي: "على إثر مذكرة احضار من النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الأجهزة الأمنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية، وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي، وجرت معاينته من قبل الاطباء حيث تبين ان المواطن المذكور متوفي وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الاصول".

وأكدت عائلة نزار بنات: "أن قوة أمنية داهمت منزله الساعة 3:30 صباحا، وتعرض للضرب المبرح من حوالي 20 عسكريا، وتم اعتقاله حيا وهو يصيح".