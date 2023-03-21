الاتحاد الأوروبي يحذر من انهيار تونس

عبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه من انهيار تونس وذلك على خلفية التدهور الاقتصادي والسياسي واصفا الوضع في ذلك البلد العربي الشمال أفريقي بالخطير، وفقا لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وشدد بوريل على ضرورة توقيع رئيس تونس قيس سعيد مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق، وبدون ذلك فسيكون الوضع خطيرًا للغاية بالنسبة لتونس.

وحذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من تدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حال انهيار تونس.

وشدد بوريل على ضرورة منع ذلك الانهيار بحيث لا يمكن غض الطرف عما يحدث في تونس، لافتا إلى طلبه من ممثلين عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالتوجه على الفور إلى تونس وذلك من أجل تقييم الوضع على الأرض.

مشيرا إلى ضرورة إتمام هذه الزيارة في وقت عاجل، كون الوضع في تونس خطير جدًا، حيث ستسمح الزيارة باتخاذ قرارات مهمة.

وأكد جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية وعدم الاستقرار السياسي في البلاد.

