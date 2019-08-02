الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنة في ليبيا ويجدد دعمه المبعوث الاممي

تحدّث سلامة عن "مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في (مدينة) غريان" الإستراتيجية جنوب غرب طرابلس، عقب استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها في حزيران/يونيو.

كرر الاتحاد الأوروبي الجمعة دعوته كل الأطراف في ليبيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما جدد دعمه لممثل الأمم المتحدة الذي قال رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج إنّ إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن تضمنت "مغالطات".

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، في بيان صدر باسم الاتحاد الأوروبي، إنّ الأخير "ودوله الأعضاء يرحبون بمقترح الهدنة الذي قدّمه الممثل الخاص لأمين العام الأمم المتحدة، غسان سلامة، بمناسبة عيد الأضحى، والذي يمثّل خطوة مهمة في مسار" التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت موغيريني أنّ "الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل مقترح الممثل الخاص القائم على ثلاث مراحل ويهدف إلى إحياء المفاوضات السياسية وخصوصا الهدنة".

وحذرت في البيان أيضاً من أنّ "الهجمات العشوائية على مناطق سكنية مكتظة من شأنها أن تشكّل جرائم حرب ومن بنتهكون القانون الإنساني الدولي يجب أن يمثلوا أمام العدالة".

وتابعت موغيريني أنّ "الاتحاد الأوروبي ودوله يدعون كل أعضاء الأمم المتحدة إلى احترام الحظر على الأسلحة" المفروض على ليبيا، وحضت كل الأطراف على "التنصل، علناً وفي الميدان، من العناصر الإرهابيين والمجرمين المتورطين في المعارك، ومن المشتبه بارتكابهم جرائم حرب، وبينهم الأشخاص المدرجين على لائحة مجلس الأمن الدولي".

وسلّم السراج الأربعاء ممثل الأمم المتحدة مذكرة احتجاج على إحاطته أمام مجلس الأمن في بداية الاسبوع بسبب تضمنها "مغالطات".

وكان سلامة أبدى قلقه حيال تصاعد حدة المعارك بين القوات الموالية لجكومة الوفاق في طرابلس، وبين تلك الموالية للمشير خليفة حفتر الذي يشن منذ 4 نيسان/ابريل هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية.

وتحدّث سلامة عن "مزاعم غير مؤكّدة بوقوع تجاوزات ضد حقوق الإنسان في (مدينة) غريان" الإستراتيجية الواقعة على بعد مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، عقب استعادة قوات حكومة الوفاق السيطرة عليها في 26 حزيران/يونيو.

