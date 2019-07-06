الاتحاد الأوروبي يدين قصف مركز إيواء مهاجرين بطرابلس الليبية

أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، القصف الذي استهدف مركز إيواء مهاجرين غير نظاميين في تاجوراء شرقي العاصمة الليبية، طرابلس، الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في بيان إدانة صادر عن ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، باسم الدول الـ 28 العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن الغارة الجوية التي استهدفت مركز إيواء مهاجرين غير نظاميين في تاجوراء الليبية، أسفرت عن مقتل العشرات من المهاجرين واللاجئين، وأظهرت مدى تأثير الحرب في ليبيا على المدنيين.

وأدان البيان الغارة الجوية على مركز إيواء مهاجرين غير نظاميين في العاصمة الليبية، مؤكّدًا دعم الاتحاد الأوروبي للتحقيق الذي فتحته الأمم المتحدة بخصوص الغارة.

وحث البيان على إنهاء الهجمات وخفض التوتر في ليبيا، مع التأكيد على أن حل الأزمة الليبية بالوسائل العسكري غير ممكن.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد ضحايا القصف الذي نفذته طائرات حربية تابعة للواء متقاعد خليفة حفتر، واستهدف مركز الإيواء، إلى 53 قتيلاً و130 جريحًا.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة. (الأناضول)