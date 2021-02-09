الاتحاد الأوروبي يطالب كيان الاحتلال الإسرائيلي بالعدول عن سياسة الاستيطان التوسعية

دعا الاتحاد الأوروبي كيان الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات الفلسطينية بدلاً من ذلك.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية، في بيان، إن الاتحاد يعارض بشدة “سياسة إسرائيل الاستيطانية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل”.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، فقد نزح حوالي 60 فلسطينيًا – 35 منهم أطفالًا – منذ أن صادرت القوات الإسرائيلية وهدمت 46 مبنىً تملكه عائلات فلسطينية في منطقة همسة الفوقا في شمال غور الأردن.

ووصف البيان التطورات الأخيرة بأنها “اتجاه مؤسف لعمليات المصادرة والهدم التي شهدتها إسرائيل طوال العام الماضي” استمرت إسرائيل رغم تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أفعال إسرائيل “غير قانونية بموجب القانون الدولي وباعتبارها عائقًا أمام حل الدولتين”.

يشار أن محكمة الصلح الإسرائيلية (الابتدائية) بالقدس، كانت قد قررت العام الماضي إجلاء 12 عائلة من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.

ونص القرار على أن تخلي 4 عائلات، منازلها الشهر الماضي، لكنها قدمت التماسا للمحكمة ضد القرار.

واليوم أرجأت المحكمة قرارها الخاص بعمليات الإجلاء. (الأناضول)