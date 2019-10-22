الاتحاد الأوروبي يعلق على الثورة اللبنانية

دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف اللبنانية، إلى الجلوس على طاولة الحوار البناء من أجل إيجاد حل يضمن معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه بلدهم، كما حثهم على الابتعاد عن الخطابات التحريضية التي من شأنها تأجيج العنف في لبنان.

حيث بين ناطق باسم الاتحاد الأوروبي عن أمل الأخير في "أن ينخرط الجميع في لبنان بحوار سلمي وبناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها" وشدد أنه على اللبنانيين أن يتجنبوا العنف والخطابات التحريضية فيما بينهم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

كما أشار المصدر أن دول الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب جميع تطورات الأوضاع في لبنان، "ولاحظ إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم برنامج إصلاحي يلبي مظالم وتطلعات الشعب".

من جهته صرح رئيس الوزراء اللبناني "سعد الحريري"، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لا أطلب من الشباب والشابات في الشارع أي شيء، بل أنا في خدمتهم"، متابعا أن "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي"، وأنه إذا كانت "الانتخابات البرلمانية المبكرة هي مطلبكم فأنا شخصيا معكم في هذا المطلب".

الحريري أشار في كلمته أنه سيخفض "50 % من رواتب الوزراء والنواب، ونعمل على إعداد مشروع قانون لإنشاء هيئة مكافحة الفساد قبل نهاية العام، كما نعمل على إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، إضافة إلى أننا قررنا إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات".

منوها إلى أن قرار إنهاء المظاهرات يعود فقط للشباب الثائر فهم "البوصلة، ومن حرك مجلس الوزراء"، على حد وصفه، مؤكدا أنه لن يسمح لأحد أن يهددهم، وأن ما فعله المتظاهرين" كسر كل الحواجز وهز جميع الأحزاب، والتيارات، وحاجز الولاء الطائفي الأعمي".