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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على النظام السوري

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على النظام السوري
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