الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على النظام السوري

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية لعام

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية لعام آخر.

وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل: "مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد النظام السوري حتى 1 يونيو 2019".

وأضاف: "نظرا للقمع المستمر للسكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا".

يشار إلى أن المجلس حدّث المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، فأزال اثنين من الأشخاص المتوفين من القائمة. وتشمل القائمة الآن 259 شخصا و67 كيانا مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول.