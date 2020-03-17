الاتحاد الأوروبي يُغلق حدوده الخارجية بسبب كورونا

قال زعماء الاتحاد الأوروبي بعد قمة عبر الفيديو الثلاثاء إنهم اتفقوا على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا لكنهم اتفقوا على إقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية.

وأضافت ”العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب. لن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع“.

وفي وقت سابق الثلاثاءن قال هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه يتعين على كل دولة في أوروبا أن تتخذ “أشد” الإجراءات الصارمة الممكنة في محاولة لوقف أو إبطاء عدوى مرض كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال كلوج الذي كان يتحدث بعد اجتماع عبر الإنترنت لممثلين عن وزارات الصحة في أرجاء المنطقة إنه “راض تماما” عن قيام بريطانيا بتكثيف توصياتها للتباعد الاجتماعي وحث كل الدول على العمل سويا والتعلم من بعضها بعضا.

وأضاف كلوج خلال إفادة إخبارية على الإنترنت لوسائل الإعلام: “أوروبا هي مركز العدوى لأول وباء عالمي بفيروس كورونا وإنه يجب على كل دولة، بدون استثناء، أن تتخذ أشد الإجراءات صرامة لوقف أو إبطاء انتشار الفيروس”.

وتابع: “هذا وقت لم يسبق له مثيل.. من المهم أن تعمل الدول سويا وتتعلم من بعضها وتنسق الجهود”.

