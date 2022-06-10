الاتحاد الإفريقي: سنواجه مجاعة “خطيرة للغاية” إذا لم تحل مشكلة القمح

قال رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس السنغال ماكي سال، إن إفريقيا ستواجه مجاعة “خطيرة للغاية”، إذا لم تُستأنف صادرات القمح من أوكرانيا إلى القارة.

وذكر سال، مساء الخميس، في تصريحات لإذاعة فرنسا الدولية، أن المجاعة “قد تزعزع استقرار القارة”.

وفي إشارة إلى اجتماعه الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، قال سال إنه طلب من بوتين مساعدة إفريقيا في الحصول على الأسمدة والحبوب.

وأكد أنه دعا خلال الاجتماع أيضا إلى إنهاء الحرب على أوكرانيا.

والجمعة الماضية، قال أمين عوض، منسق الأمم المتحدة للأزمات في أوكرانيا، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن المأزق في البحر الأسود “يهدد الأمن العالمي للسلع والغذاء”.

وأشار إلى أن انعدام الأمن الغذائي “سيصبح أكثر إثارة للقلق”، حيث يواجه 1.7 مليار شخص خطر زيادة الفقر بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وتشهد إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا وهما ضمن قائمة أكبر 6 مصدرين للحبوب عالميا، تذبذبا، بسبب الحرب الدائرة بينهما منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.