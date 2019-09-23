الاتحاد الاوربي يثمن اعلان الحوثي وقف الهجمات على السعودية

رأى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، في إعلان الحوثيين باليمن وقف الهجمات ضد السعودية، "خطوة هامة".

جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

والجمعة، أعلن الحوثيون، في خطاب لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لهم (أعلى سلطة سياسية في مناطق سيطرتهم) مهدي المشاط، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالبين المملكة بإعلان مماثل.

وقال البيان: "يعتبر إعلان أنصار الله (الحوثيون) يوم 20 سبتمبر (أيلول) حول وقف الأعمال العسكرية العدائية ضد المملكة العربية السعودية خطوة هامة".

وأضاف: "لطالما أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وبالتالي فإن هناك حاجة مُلحة إلى مبادرات تهدف إلى خفض التصعيد".

وتابع: "من شأن أي خطوة مماثلة في هذا السياق أن توفر فرصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، للانخراط الفاعل مع كافة الأطراف المعنية بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية".

وشدد البيان على أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم عمل المبعوث الأممي بكافة الوسائل المتاحة لنا".

وحتى اليوم، لم يصدر أي بيان من السعودية حيال مبادرة الحوثيين بوقف الهجمات ضد المملكة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.