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الاتحاد الاوروبي يخصص أكثر من مليار يورو للاجئين السوريين

الاتحاد الاوروبي يخصص أكثر من مليار يورو للاجئين السوريين
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