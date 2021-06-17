الاتحاد التونسي للشغل لـ الغنوشي: انت شر البلاء

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بأنه "سبب البليّة في البلاد".

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهي أكبر منظمة نقابية عمالية في البلاد، نورالدين الطبوبي، في تصريحات مع إذاعة "شمس آف آم" الخاصّة، موجها خطابه إلى الغنوشي: "الذي تحدث على ربع ساعة عمل، أقول له أنت لم تشتغل دقيقتين في حياتك"، داعيا الجميع إلى احترام أنفسهم، خاصة من لا يستطيع تقديم أي شيء للبلاد والابتعاد عن المهاترات والغوغائية، في إشارة إلى الغنوشي، الذي قال إنه سبب البليّة".

الغنوشي:الموظف يعمل ربع ساعة فقط

جاء ذلك ردا على تصريحات للغنوشي قال فيها إن الموظف التونسي يعمل ربع ساعة في اليوم، ويتقاضى راتب 8 ساعات، وأكد أن تونس لن تتقدم بالإضرابات في القطاعات العامة والخاصة، وإنما بالعمل، ملمّحا في ذلك إلى الاتحاد العام التونسي للشغل.