الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين يهنئ شاهين 

استقبل رئيس رابطة الكتاب الاردنيين سعدالدين شاهين في مقر الرابطة عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب الفلسطينيين الدكتور صالح الشقباوي الذي قدم له التهاني بمناسبة فوزه في انتخابات رابطة الكتاب الاردنيين مؤخرا

وحمل الدكتور الشقباوي الواصل لتوه من الجزائر رسالة ود ومحبة من اتحاد الادباء والكتاب الجزائريين ممثلة بشخص رئيس الاتحاد الاستاذ يوسف شقرا

كما نقل له تحياته وتحيات الجزائر التي تنظر بعين المحبة والاخاء للاردن متمنيا له الوفيق في اداء مهانة لخدمة الرابطة وبلده الاردن.

