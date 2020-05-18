الاتصالات السورية: مخلوف يقود حملة خداع ومواربة

علقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السورية على ما نشره رئيس مجلس إدارة شركة "سيريتل"، رامي مخلوف، على مواقع التواصل الاجتماعي بأن "سيريتل دفعت ما ترتب عليها".

وجاء في بيان الهيئة، اليوم الاثنين: "الهيئة كجهة عامة أولا ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية والقوة الثبوتية.. كما أنها تؤكد أن ماساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل إنما يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرب من سداد حقوق الخزينة العامة".

وتابعت الهيئة في بيانها: "ليس أدل على ذلك إلا من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة.. وهذه وثيقة صادرة عن الادارة التنفيذية للشركة تبين وتثبت رفض رئيس مجلس الإدارة منحهم التفويض الأصولي اللازم".

إلى ذلك أكد رامي مخلوف عبر تعليق نشره على صفحته في الفيسبوك، أن شركة "سيريتل دفعت ما ترتب عليها".

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