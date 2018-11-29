الاتهامات ضد بن سلمان قد تُبحث في قمة العشرين

الامير محمد بن سلمان

قال رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري يوم الخميس إن الاتهامات ضد ولي العهد السعودي فيما يتصل بارتكاب جرائم حرب ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما تطرح للنقاش خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة.

وقال ماكري "فيما يتعلق بولي العهد الذي يحضر القمة فإن السعودية عضو دائم في مجموعة العشرين وبالتالي فإنه يحضر القمة. المشكلة التي أثرت على العالم مطروحة على الطاولة وربما تثار خلال اجتماعات ثنائية وربما لا... أو على جدول أعمال قمة العشرين".

وكان ماكري يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه سينتهز الفرصة لبحث الاتهامات مع ولي العهد السعودي عندما يلتقيان أثناء القمة.

ووصف ماكرون مقتل جمال خاشقجي بأنه أمر "خطير للغاية".

وقال ماكرون "أعتقد ويحدوني الأمل أن التحقيقات في تركيا وفي السعودية ستستمر بغية توضيح الوضع سواء لأقارب السيد خاشقجي أو للمجتمع الدولي".

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طلبت من الأرجنتين يوم الاثنين أن تستخدم بندا خاصا بجرائم الحرب في دستورها للتحقيق في ضلوع ولي العهد في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن حيث تشن السعودية حملة عسكرية.

كما طلبت المنظمة من الأرجنتين التحقيق في صلة الأمير محمد بمقتل خاشقجي قبل ستة أسابيع مما أثار موجة غضب عالمي.

وأبلغ ممثل عن مكتب المدعي الاتحادي المكلف بنظر الشكوى رويترز يوم الخميس أنه لا يزال يراجع طلب المنظمة وأنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن التحقيق في الأمر.

وطلب قاض أرجنتيني من وزارة الخارجية الأرجنتينية جمع معلومات من اليمن وتركيا والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذه الاتهامات.

ووصل الأمير محمد إلى بوينس أيرس يوم الأربعاء للمشاركة في قمة العشرين التي تبدأ يوم الجمعة وتستمر يومين.