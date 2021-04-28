الاحتجاجات تطيح بوزير جزائري

أكدت رئاسة الوزراء في الجزائرأن “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أقال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، (إبراهيم بومزار) من منصبه، وكلف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بنيابة مهام وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.

وكان عمال البريد قد نظموا إضراباً في الفترة الأخيرة احتجاجاً على ظروفهم المهنية، في وقت لا تزال مكاتب البريد تشهد نقصاً في السيولة.

يذكر أن الرئيس “تبون”، أقال وزير النقل الأسبق “لزهر هاني|، مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية الحكومية في “عملية لاستيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الاطعام دون الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني.

وفي سياق منفصل، منعت الشرطة الجزائرية الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير/شباط.

كما انتشر أفراد الشرطة بأعداد كبيرة وسط العاصمة، وقاموا بتفريق المتظاهرين واوقفوا العديد منهم في ساحة الشهداء، أسفل حي القصبة العتيق، نقطة انطلاق التظاهرة الأسبوعية للطلاب.