الاحتجاجات ضد نتنياهو تخرج عن السيطرة والجيش يعلن التأهب

قالت القناة 12 الاسرائيلية مساء الاحد، ان الجيش اعلن حالة التاهب بعد خروج الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية عن السيطرة مع نزول مئات الاف المتظاهرين الى الشوارع عقب اقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع بسبب دعوته لتجميد التعديلات.

وقرر نتانياهو في وقت سابق الاحد، إقالة وزير الدفاع يواف غالانت بعد مجاهرته السبت، بمعارضة تعديل النظام القضائي الذي تسعى الحكومة الى فرضه ويلقى رفضا واسعا من قبل المعارضة وحلفاء اسرائيل.

وفور الاعلان عن عزل غالانت، نزل مئات الاف الاسرائيليين الى شوارع تل أبيب وحيفا وبئر السبع والقدس للتعبير عن رفضهم للخطوة.

وتجمع الاف المتظاهرين الغاضبين حول مقر إقامة نتنياهو في القدس المحتلة، وأشغلوا الإطارات المطاطية قبل ان يتمكن عدد منهم من اجتياز حواجز وضعتها الشرطة لمنع وصول المحتجين الى المقر.

وأظهرت تسجيلات مصورة استخدام الشرطة مدافع المياه لإبعاد المتظاهرين عن مقر نتنياهو في القدس.

Watch: The moment protestors breached the security barrier around #Israel’s Prime Minister Benjamin #Netanyahu’s residence in Jerusalem.https://t.co/q2E3ka3Las pic.twitter.com/nuwKU5d9gz — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 26, 2023

وقدرت وسائل اعلام اسرائيلية اعداد المتظاهرين الذين نزلوا الى شوارع المدن الاسرائيلية بصورة عفوية بنحو 500 ألف متظاهر.

ونقلت المصادر نفسها عن مسؤولين في الائتلاف قولهم أن نتنياهو ارتكب "خطأ إستراتيجيا" بإقالة غالانت.

وبحسب القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي، فقد قرر الجيش رفع حالة التأهب في ظل "فقدان السيطرة" على المتظاهرين.

اتساع نطاق الاحتجاجات

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست انه تم تعليق المداولات التي كان مقررا ان تجريها اللجنة القانونية في البرلمان (الكنيست) حول التعديلات تمهيدا لطرحها على التصويت في ظل التظاهرات التي شهدت زخما كبيرا عقب اقالة غالانت.

تمكن المتظاهرين في القدس من اختراق الحواجز المؤدية لمدخل منزل نتنياهو.#الخراب_الثالث اللهم نصرًا يقر به عيون عبادك #فلسطين_قضية_الشرفاء pic.twitter.com/Zt0RjwIxoX — عبــــاس العـــرداوي (@Al_ardwi) March 26, 2023

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو قوله ان المداولات ستستانف الاثنين.

وفي الغضون، قرر رؤساء جامعات إسرائيلية تعليق الدراسة اعتبارا من الاثنين وحتى اشعار اخر احتجاجا استمرار العملية التشريعية بخصوص التعديلات القضائية التي وصفوها بانها التي تقوض أسس الديمقراطية الإسرائيلية.

كما اعلن رؤساء سلطات محلية عزمهم الشروع في اضراب مفتوح عن الطعام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.

وفي خطوة لافتة، أعلن القنصل الإسرائيلي العام في نيويورك آساف زمير استقالته من منصبه عقب اقالة غالانت، معتبرا في بيان عبر تويتر انه لم يعد قادرا على الاستمرار في الحكومة.

وقالت وسائل اعلام ان رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد الذي "تلقى بذهول نبأ إقالة غالانت"، سيعقد الاثنين مؤتمرا صحفيا مع رؤساء شركات كبرى سيتم الاعلان خلاله عن تعطيل الاقتصاد الإسرائيلي وانضمام تنظيمه ذي النفوذ الواسع الى الاحتجاجات.

جاء ذلك فيما أمهلت المحكمة العليا الاسرائيلية نتنياهو أسبوعا للرد على التماس قدّمته “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” من اجل إدانته بـ”ازدراء المحكمة”.

وتتّهم الحركة رئيس الوزراء بـ”ازدراء المحكمة” على خلفية خطاب له بثه التلفزيون الخميس، وجدد فيه تصميمه على المضي في مشروعه لتعديل النظام القضائي، متعهدا بانهاء الانقسام بين الاسرائيليين.