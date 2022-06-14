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الاحتلال اعتقل 450 طفلاً منذ مطلع العام 2022

منشور 14 حزيران / يونيو 2022 - 04:37
سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 170 طفلًا
سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 170 طفلًا

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مطلع العام الجاري، 450 طفلًا فلسطينيًّا منهم 353 طفلًا من القدس، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأوضحت "الهيئة" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها 170 طفلًا، إضافة الذين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر أبرزهم الأسير أحمد مناصرة.

وأكدت أن "إسرائيل" لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.الاحتلال يواصل اعتقال الأطفال رغم النداءات بالإفراج عنهم - شبكة قدس الإخبارية

ولفتت "الهيئة" إلى أن الاحتلال يتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلًا، وترويعهم وترهيبهم، وأحيانًا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس.

ويستهدف الاحتلال بأساليب تعسفية، الأطفال، حيث تنتزع الاعترافات منهم بالقوة تحت وطأة التعذيب، وفق "الهيئة".احتجاجات داخل إسرائيل ضد اعتقال أطفال فلسطينيين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.11.2012

ودعت "الهيئة"، كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الإسرائيلي لهم.

وتعتبر "إسرائيل" الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي ما بين 500 و700 طفل فلسطيني أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.فلسطين: اعتقال إسرائيل للأطفال انتهاك للقانون الدولي


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