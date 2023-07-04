الاحتلال الإسرائيلي: أمامنا 10 أهداف لمهاجمتها داخل مخيم جنين

أورد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان قام نشره آخر تطورات الاجتياح الذي يقوم به داخل مخيم جنين خلال الليل من أجل تحديد ما أسماه مواقع مختبرات لصنع المتفجرات والبحث عن المسلحين.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقال أكثر من 110 فلسطينيين، منوها إلى أن أمامهم 10 اهداف لمهاجمتها داخل مخيم جنين.

وتم العثور على 5 مختبرات متفجرات تحتوي على مئات المتفجرات والمواد المتفجرة ووسائل إنتاج المتفجرات، بالإضافة إلى العثور على فتحتين تحت الأرض داخل مسجد مرتبط بمنظمة وصفها البيان بالإرهابية تحتويان على العديد من الأسلحة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه أنه قام بتنفيذ حوالي 20 هجوما نصفها تقريبا في مناطق مفتوحة من أجل السماح بحركة القوات، وما تبقى من عمليات فقد نفذت لإبعاد التهديد.

منوها إلى تم تحديد عدد كبير من المعدات العسكرية التي تم التعرف عليها مع "منظمات إرهابية" وهي أجهزة اتصال لاسلكية، وسترات، ومتفجرات، وزجاجات مولوتوف.

وزير الدفاع الإسرائيلي

وكشف يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي أن العملية وجهت ضربة لما وصفهم بالخلايا المسلحة، معتبرا أن العملية تأتي بإنجازات مبهرة حسب تعبيره.

وفي سياق ذي صلة أعلنت وزارة الصحة في فلسطين المحتلة صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها إلى 10 شهداء وذلك عقب العثور على جثمان في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح من بينهم 20 في حالة الخطر.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت معظم سكان مخيم جنين على مغادرة منازلهم والخروج منه ضمن مخطط المؤسسة العسكرية من أجل القضاء على المقاومين الذين يتحصنون داخله.

ووفقا للتقارير الواردة من هناك فإن المخيم أصبح شبه خال من سكانه حيث تم ترحيل أهله إلى أماكن خارج المخيم.