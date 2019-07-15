الاحتلال الإسرائيلي تتسلم طائرتين جديدتين من طراز "إف 35"

هبطت الأحد في قاعدة نيفاطيم الجوية الإسرائيلية مقاتلتان جديدتان من طراز إف -35 (الشبح)، حيث ستنضمان إلى سرب مقاتلات “ادير” التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في شهر كانون أول/ ديسمبر عام 2017.

وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي أن تسليم الطائرتين يعد مؤشرًا آخر على التعاون العسكري الوثيق و طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي هو أول سلاح جو أجنبي يقوم بتشغيل طائرات إف 35.

وتابعت أن الطائرتين شاركتا في الشهر الماضي في تمرين “تري لايتنغ” بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة سلاح الجو البريطاني، حيث ظهرت خلال هذا التمرين قدرات المقاتلة من هذا الطراز في التعامل والتصدي للتهديدات المختلفة.

وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن سرب الطائرات من نوع إف 35 يزيد من قدرات سلاح الجو العملياتية والاستراتيجية والتي تضمن له تفوقه في كافة مهامه وعلى رأسها حماية أجواء إسرائيل وأمنها.

ومن المقرر أن تستلم إسرائيل 33 طائرة من طراز إف 35 مع حلول عام 2021 كانت قد تعاقدت عليها مع الولايات المتحدة. (د ب ا)