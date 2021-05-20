الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتكثيف الغارات على غزة

قالت قناة عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتكثيف غاراته في قطاع غزة خلال الساعات المقبلة، بينما تسعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتوجيه ضربات صاروخية إلى مدينة تل أبيب ، في ظل الحديث عن تهدئة مرتقبة في القطاع.

وذكرت القناة (13) الإسرائيلية، الأربعاء، أنه “في ظل الحديث عن وقف مرتقب لإطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ على الأرجح قبل الجمعة، يتوقع الجيش الإسرائيلي أن تنهي حماس العملية برشقات صاروخية تجاه منطقة غوش دان في تل أبيب”.

وأضافت، أن الجيش حريص على قصف جميع الأهداف المتبقية في “بنك الأهداف” داخل غزة قبل إعلان وقف إطلاق النار بما في ذلك “أنفاق حماس والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التي تملكها الحركة”.

واستذكرت القناة، ما حصل قبيل إعلان وقف إطلاق النار في حرب عام 2014 بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة، إذ “أطلقت حماس دون توقف، سيلا من الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة ما أدى إلى مقتل إسرائيليين إثنين”.

وعليه، فمن المحتمل، بحسب القناة، أن تكون الـ24 ساعة المقبلة مليئة بالتوتر وإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، وشن الأخيرة غارات قوية على قطاع غزة.

وقالت تقارير صحفية مساء الأربعاء، إن مسودة اتفاق جرى التوصل إليها بين “حماس” وإسرائيل بوساطة مصرية، ومن المتوقع إعلان وقف إطلاق النار خلال ساعات، بحسب ذات المصدر.

والخميس، دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، حيث بلغ عدد ضحاياه 227 شهيدا، بينهم 64 طفلا و38 سيدة، بجانب أكثر من 1620 جريحا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع.

واستشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب نحو 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.

بينما قُتل 12 إسرائيليا وأصيب أكثر من 600 آخرين، خلال رد الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من غزة، بحسب “نجمة داود الحمراء” الإسرائيلية. (الأناضول)