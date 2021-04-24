الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مصلين لدى خروجهم من المسجد الأقصى

اعتدت الشرطة الإسرائيلية، السبت، على المصلين في منطقة “باب العامود” وسط القدس لدى خروجهم من المسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن “قوات الاحتلال اعتدت على المصلين في منطقة (باب العامود) أحد أبواب المسجد الأقصى، عقب أدائهم صلاة العشاء والتراويح”.

وأضافوا أن “تلك القوات اعتدت على المصلين بالهراوات وإلقاء قنابل الصوت والغاز تجاههم”، دون أن يتضح على الفور ما إذا كان ذلك تسبب في وقوع إصابات.

وأدى عشرات المقدسيين صلاة التراويح في منطقة “باب العامود” وسط انتشار كثيف للقوات الإسرائيلية في المنطقة، بحسب الشهود.

ويشهد “باب العامود” ومناطق أخرى من القدس الشرقية منذ بداية شهر رمضان مواجهات مستمرة بين قوات إسرائيلية وشبان فلسطينيين.

وبلغت المواجهات بين قوات إسرائيلية والفلسطينيين ذروتها في مدينة القدس وأرجائها، الخميس، في أعقاب اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين بالمدينة.

ومنذ الخميس أصيب ما لا يقل عن 105 فلسطينيين خلال المواجهات بالمدينة، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 50 آخرين. (الأناضول)