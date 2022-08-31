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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في سلواد

منشور 31 آب / أغسطس 2022 - 06:41
الشبان الفلسطينيين المعتقلون في بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية
الشبان الفلسطينيين المعتقلون في بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية

اعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين في بلدة سلواد شرقي رام الله وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة سلواد وحاصرت منزلين، وطلبت عبر مكبرات الصوت مَن بداخلهما بالاستسلام.

وأضاف الشهود أن الجيش اعتقل 3 شبان من داخل المنزلين المحاصرَين.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، حيث رشق شبان قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

ولم يبلغ حتى الساعة عن وقوع إصابات.

ومنذ منتصف أغسطس/ آب الجاري يُغلق الجيش الإسرائيلي مداخل سلواد بالسواتر الترابية، بدعوى تعرض مركبات للمستوطنين على شارع يمر بالقرب من البلدة لإطلاق

نار، كما ينفذ بين الفينة والأخرى عمليات اقتحام وتفتيش لمنازل البلدة.

كلمات دالة:سلوادالضفة الغربيةرام الله

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