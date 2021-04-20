الاحتلال الإسرائيلي "يعزز العلاقات" باتصال مع البحرين ولقاء مع الإمارات

أجرت كل من البحرين والإمارات، الثلاثاء، مباحثات منفصلة مع مسؤولين من كيان الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز علاقات التعاون مع تل أبيب.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إنه جرى اتصال هاتفي بين وزيرها عبد اللطيف الزياني ونظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي.

وأضافت أنه “تم خلال الاتصال (بحث) الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وما تم تحقيقه من تقدم في سبيل بناء علاقات بناءة تحقق المصالح المشتركة”.

وفي أبوظبي، استقبل وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، زفي حيفتس، مبعوث وزير خارجية “إسرائيل” الخاص لدول الخليج، وبحثا “سبل تعزيز التعاون المشترك”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأبرم كيان الاحتلال لإسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقيات عديدة في مجالات متعددة، بجانب تبادل زيارات بين مسؤولين، منذ أن وقعت أبوظبي والمنامة مع تل أبيب، في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات.

وبجانب الدولتين الخليجيتين، وقع المغرب والسودان أيضا، العام الماضي، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال.

وأثارت هذه التطورات غضبا شعبيا عربيا واسعا في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة. (الأناضول)