الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن إغلاق البحر أمام صيادي قطاع غزة بشكل كامل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات المتاخمة له.

وجاء في بيان صدر عن الجيش، نشره على حسابه في تويتر “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة سديروت، تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية (نظام مضاد للصواريخ قصيرة المدى) اثنتين منها، وسقطت الثالثة داخل أراضي القطاع”.

ويأتي هذا التطور بعد عدة ساعات من إعلان الجيش، رصده إطلاق صاروخ آخر أُطلق من غزة، وسقط في منطقة مفتوحة قرب السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع”.

ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

ومنذ الجمعة، تشهد “الحدود” بين كيان الاحتلال وغزة توترا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي في أكثر من مرة رصد إطلاق صواريخ من القطاع، فيما ترد إسرائيل بقصف أهداف تقول إنها تابعة لحركة حماس.

وكانت فصائل فلسطينية مسلحة في غزة، قد حذرت إسرائيل من استمرار اعتداءاتها على سكان مدينة القدس العربية المحتلة، التي تشهد منذ عدة أيام، اشتباكات أسفرت عن إصابات العشرات من الفلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية.

والسبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أعطى تعليماته “للاستعداد لأي سيناريو” فيما يخص المواجهة في غزة. (الأناضول)