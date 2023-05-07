الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن نائب أردني معتقل

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن عضو البرلمان الأردني النائب عماد العدوان عقب اعتقاله مدة أسبوعين بزعم محاولة إدخال أسلحة وذخيرة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه وعقب أسبوعين من احتجازه واستجوابه وإخضاعه للتحقيق ازدادت شكوك في أن الأسلحة ستصل في نهاية المطاف إلى فصائل فلسطينية حيث ستستخدم في نهاية المطاف لقتل اليهود، وفقا لزعمها.

وقال جهاز الأمن الداخلي العام (الشاباك) أنه تقرر تسليم النائب الأردني عماد العدوان للأردن، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق معه ومحاكمته هناك.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إلغاء جلسة المحكمة العسكرية للنائب الأردني عماد العدوان وانتهاء مدة اعتقاله اليوم الأحد، لافتة إلى الإفراج عنه وتسليمه إلى الأردن لمحاكمته هناك.

وكان النائب عماد العدوان اعتقل في يوم السبت 22 أبريل الماضي، في معبر الكرامة (جسر الملك حسين – أللنبي) وتم تحويله إلى التحقيق لدى جهاز الأمن الإسرائيلي العام - الشاباك.

وزعمت السلطات الإسرائيلية أن النائب العدوان حاول تهريب حوالي 200 مسدس و بندقية M-16 إلى الضفة الغربية كانت داخل 3 حقائب، تم اكتشافها من خلال معلومات استخباراتية إلى إسرائيل.

والنائب العدوان، من سكان مدينة السلط الأردنية وكان يعمل محام كما أنه عضو في لجنة فلسطين النيابية داخل مجلس النواب الأردني.

وأثارت قضية النائب العدوان الرأي العام في الأردن من حيث طول مدة اعتقاله لدى إسرائيل كونه يتمتع بحصانة دبلوماسية توجب على تل أبيب الإفراج عنه.

رفع الحصانة عن النائب العدوان

أكد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب اتخاذ قرار برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد طلب من الحكومة الأحد.

وبين الصفدي خلال مؤتمر صحفي أن النائب عماد العدوان دخل إلى الأراضي الأردنية بجهود من جلالة الملك عبدالله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة وكذلك الأجهزة الأمنية.