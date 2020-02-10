الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا جنوبي قطاع غزة

قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر الاثنين، موقعا، يتبع لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في قطاع غزة.

وأفادت تقارير أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدة غارات متتالية، على موقع يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس”، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.

وجاءت الغارة، بعد ساعات قليلة على إعلان جيش الاحتلال، مساء الأحد، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أردعي، في بيان مقتضب، بأن الصاروخ سقط في أرض مفتوحة بمنطقة “شعار هنيغف”، دون أن يخلف إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ. (الأناضول)