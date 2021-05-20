الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات واسعة ضد قادة حماس بالضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات واسعة ضد قياديين بحركة “حماس” بالضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت إن “الجيش الإسرائيلي نفذ موجة اعتقالات ضد مسؤولين كبار بحماس في محافظات مختلفة بالضفة الغربية على خلفية التصعيد التي يقوده التنظيم هناك”.

ومن بين المعتقلين ناشطون كانوا على قائمة الحركة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية بالضفة والتي جرى تأجيلها مؤخرا بعد رفض إسرائيل إجراءها في القدس الشرقية.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي، القيادي في “حماس” والنائب في المجلس التشريعي الشيخ نايف الرجوب، شقيق القيادي في حركة “فتح” جبريل الرجوب، بحسب المصدر ذاته.

وخلال الأيام الأخيرة، استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل

للدموع لتفريق الفلسطينيين. (الأناضول)