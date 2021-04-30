الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على فلسطيني قرب بيت لحم

أطلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، النار على فلسطيني، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية على حاجز يعرف باسم “النشاش” جنوبي بيت لحم، أطلقت النار على فلسطيني، مما أدى لإصابته.

وأضاف الشهود، إن الجيش أغلق الحاجز العسكري.

ولم تعرف بعد حالة المصاب، أو تفاصيل إضافية حول الحادث. (الأناضول)