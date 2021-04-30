  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على فلسطيني قرب بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يُطلق النار على فلسطيني قرب بيت لحم

منشور 30 نيسان / أبريل 2021 - 10:44
من موقع الحادثه
من موقع الحادثه

أطلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، النار على فلسطيني، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية على حاجز يعرف باسم “النشاش” جنوبي بيت لحم، أطلقت النار على فلسطيني، مما أدى لإصابته.

وأضاف الشهود، إن الجيش أغلق الحاجز العسكري.

ولم تعرف بعد حالة المصاب، أو تفاصيل إضافية حول الحادث.  (الأناضول)

 

كلمات دالة:بيت لحمالاحتلال الإسرائيلي

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...