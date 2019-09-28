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الاحتلال الاسرائيلي: شن الحرب على غزة كان وشيكا جدا قبل أسبوعين

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2019 - 06:43
الحرب على غزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت ان جيش الاحتلال كان قريبا جداً من شن حرب على قطاع غزة قبل أسبوعين.

وأضاف أيزنكوت لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الجمعة، “ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر”.

وزعم أيزنكوت الذي يعمل حاليا كباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أن “إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما يفهم”. (القدس العربي)


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